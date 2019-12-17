Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 15:28

Стамбул. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

В частности, они обсудили региональные вопросы, обстановку в Сирии и Ливии.

На прошлой неделе Эрдоган и Путин также провели переговоры по телефону, тогда они обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии.

В минувшее воскресенье Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать Триполи во главе с Файезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима. Он также отметил, что США и Россия не смогли вывести бойцов вооруженных курдских формирований с севера Сирии.

В Ливии в последние дни подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара ведут наступление на столицу страны, удерживаемую сторонниками признанного ООН правительства.

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