Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 17:00

Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, лидеры в ходе беседы обсудили, в частности, двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Других подробностей о телефонном разговоре пока не приводится.

13 января глава правительства Ливии Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

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