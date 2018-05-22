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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 16:39 22.05.2018 - 16:39

Стамбул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник по телефону обсудил с главой администрации Палестинской автономии Махмудом Аббасом итоги прошедшего 19 мая саммита стран Организации исламского сотрудничества, сообщили источники Анатолийского агентства новостей.

Собеседники отметили важный вклад саммита в формирование единой позиции стран-участниц по палестинскому вопросу.

Стороны заявили, что намерены вынести вопрос о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также о жертвах среди палестинцев в ходе акций протестов в секторе Газа на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН.

Со своей стороны Р.Эрдоган пожелал М.Аббасу скорейшего выздоровления.

19 мая в Турции состоялся внеочередной саммит стран Организации исламского сотрудничества, посвященной ситуации в Палестине.

Палестинский лидер не присутствовал на саммите, так как находится в больнице после операции.

бф ар

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