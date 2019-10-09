Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили операцию Анкары в Сирии, сообщает в среду сайт турецкого издания "Сабах".
"Президент Эрдоган и его российский коллега по телефону обсудили операцию Турции на северо-востоке Сирии и зону безопасности", - отмечает газета.
Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в среду заявлял, что Анкара продолжает подготовку к этой операции.
Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.
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