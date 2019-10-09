Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:04

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Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили операцию Анкары в Сирии, сообщил в среду сайт турецкого издания "Сабах".

"Президент Эрдоган и его российский коллега по телефону обсудили операцию Турции на северо-востоке Сирии и зону безопасности", - говорится в сообщении.

"Эрдоган заявил Путину, что планируемая операция внесет вклад в мир и стабильность в Сирии и проложит путь к политическому процессу в этой стране", - сообщило издание.

Лидер Турции подчеркнул, что приоритетом для Анкары является защита народа Сирии. Эрдоган также сказал, что "ценит конструктивную позицию России по этому вопросу", пишет "Сабах".

Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что армия продолжает подготовку к операции.

Анкара стремится очистить от экстремистов и курдских боевиков северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план создания там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

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