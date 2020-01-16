Стамбул. 16 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.

"Мы начнем отправку войск в Ливию. Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации - ИФ)", - приводят СМИ слова президента.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ан

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