Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 12:32

Стамбул. 16 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.

"Мы начнем отправку войск в Ливию. Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации - ИФ)", - приводят СМИ слова президента.

Кроме этого, Эрдоган упомянул заключенный между Анкарой и Триполи в прошлом году договор о разграничении морских зон.

"Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции", - сказал президент.

В свою очередь информационный портал "Аль-Масдар" отмечает, что ранее в январе Эрдоган говорил о том, что в Ливию уже командированы 35 военных советников, которые помогают тренировать войска Правительства национального единства.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Парламент Турции 2 января разрешил правительству направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи армии Халифы Хафтара.

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