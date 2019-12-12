Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 14:00

Стамбул. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о подготовке тендера на строительство канала под названием "Стамбул", который призван стать альтернативой Босфору, сообщает агентство "Анадолу".

По его словам, тендер будет объявлен в ближайшее время.

Агентство отмечает, что канал пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Эрдоган осудил противников проекта, упрекнув их в недальновидности. Он указал на то, что этот проект послужит развитию Турции, а также "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре".

Через Босфор в настоящее время следуют около 40-42 тыс. Иногда им приходится ждать около недели, чтобы пройти через Босфор, отмечает агентство.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!