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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:56 14.03.2018 - 10:56

Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Сирийские демократические силы при поддержке турецкой армии установят контроль над сирийским городом Африном уже в самое ближайшее время.

"Надеюсь, город Африн будет взят уже к концу сегодняшнего дня", - сказал он журналистам в среду.

Р.Эрдоган отметил, что при ведении боев в центре города особое внимание будет уделено гражданским лицам, которых выводят через специальные коридоры.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, которые Анкара считает террористическими, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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