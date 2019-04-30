Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 19:59

Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осуждает беспорядки в Венесуэле, инициированные лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

"Будучи страной, которая противостояла переворотам и столкнулась с их негативными последствиями, мы осуждаем попытку переворота в Венесуэле. Основой демократии являются выборы", - написал Р.Эрдоган в своем аккаунте в Twitter.

Турецкий лидер выразил убеждение, что "исключительно на выборах должно определяться политическое руководство страны".

"Те, кто пытается назначить в Венесуэлу постмодернистского колониального губернатора, должны знать, что способ управления страной определяется исключительно на выборах", - подчеркнул Р.Эрдоган.

30 апреля венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на базе ВВС Карлота, на котором Х.Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие. Вскоре после этого близ авиабазы начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти Н.Мадуро.

1кю ар

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