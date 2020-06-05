Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 12:16

Стамбул. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил об отмене на ближайшие выходные комендантского часа для 15 провинций страны, сообщила в пятницу газета "Дэйли Сабах".

По данным издания, Эрдоган сообщил в своем твиттере, что не хочет, чтобы жители страны "оказались в очередном затруднительном положении после того, как начали возвращаться к повседневной жизни".

"Очевидно, что решение о введении комендантского часа повлечет за собой различные социальные и экономические последствия", - написал Эрдоган.

В то же время президент призвал жителей Турции придерживаться мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции - носить защитные маски, соблюдать правила социального дистанцирования и не забывать о гигиене.

Газета напоминает, что накануне в МВД Турции сообщили, что комендантский час планировали ввести на 6-7 июня в 15 провинциях Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Измире и Ване.

Эрдоган отметил, что возобновление такой меры вызвано скачком ежесуточного прироста случаев заражения коронавирусом COVID-19 почти до тысячи - накануне в стране диагностировали 988 заражений в то время, как 2 июня прирост инфицированных составил 786.

Комендантский час является одной из мер, принятых Анкарой в борьбе с коронавирусом. Он неоднократно вводился в стране с апреля сроком на несколько дней.

В Турции спустя примерно три месяца ограничений на этой неделе возобновили работу культурные, образовательные и спортивные учреждения, а также многие другие предприятия.

С 1 июня работу возобновили многие крупные аэропорты, в частности, в Стамбуле, Анкаре и Анталии. Пока воздушные гавани открыты только для внутренних перелетов, действуют ограничения на число пассажиров на борту.

Вновь принимать посетителей стали рестораны и кафе. На входе сотрудники заведений предоставляют санитайзеры, а также измеряют температуру посетителям. В ресторанах временно запретили использовать бумажное меню, чтобы снизить риски заражения.

Кроме того, возобновили работу отели и пляжи. Бары и ночные клубы пока остаются закрытыми.

По состоянию на 5 июня в Турции диагностировано более 167 тыс. случаев заражения COVID-19, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превышает отметку в 4 тыс.

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