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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 9:43 28.09.2018 - 09:43

Стамбул. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Турецкая национальная разведывательная организация (MIT) играет важную роль в реализации договоренности России и Турции о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщает в пятницу газета "Хюрриет" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Большая часть нагрузки ложится на плечи MIT", - сказал Р.Т.Эрдоган на борту самолета, направлявшегося из Нью-Йорка в Берлин, где у президента Турции запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Турция считает очень важным уничтожение тяжелого вооружения радикальных группировок в Идлибе, отметил турецкий президент.

Р.Т.Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с тем, что к границе с Турцией может стечься большое число беженцев в случае военной операции в Идлибе. В то же время он отметил, что жители Идлиба постепенно возвращаются в свои дома.

"Порядка 50-60 тыс. человек вернулись в свои дома вчера. И я надеюсь, что так и продолжится", - сказал он.

Р.Т.Эрдоган выразил надежду на то, что в Идлибе не будет военной операции.

"Такой возможности в настоящий момент нет. Мы надеемся, что это не случится. Есть обещания, данные нам Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ)", - сказал президент Турции.

По словам Р.Т.Эрдогана, у России и Турции были переговоры о восстановлении Сирии, также он пообещал поднять этот вопрос на переговорах с А.Меркель.

Турецкий президент заявил, что Турция проведет в Стамбуле четырехсторонний саммит с участием России, Германии и Франции, но отметил, что дата встречи пока не установлена.

Россия и Турция договорились к 15 октября создать демилитаризованную зону в провинции Идлиб между позициями правительственных войск и оппозиции. Эти договоренности позволили избежать крупномасштабного наступления сирийской армии в Иблибе - последней провинции, где значительные территории контролируют террористические группировки.

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