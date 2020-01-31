Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 11:12

*** Президент Турции обвинил в предательстве власти арабских государств, поддержавших "сделку века"

Стамбул. 31 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал мусульманские страны в ответ на план Дональда Трампа заступиться за палестинцев и встать на защиту Иерусалима, его святых мест.

"Иерусалим - это наша красная черта. Если мы не сможем защитить мечеть "аль-Акса" (третью по степени важности святыню ислама, расположена на Храмовой горе в Иерусалиме), мы не сможем предотвратить действий тех, кто в будущем определит своей целью Каабу (главная святыня ислама, расположена на территории мечети аль-Харам в Мекке)", - сказал он в пятницу на заседании региональных руководителей правящей Партии справедливости и развития.

"Когда вы возвысите свой голос?" - обратился Эрдоган к руководству мусульманских стран, обвинив в предательстве власти арабских государств, поддержавших этот план.

"Некоторые арабские страны, которые поддержали такой план, совершили предательство в отношении Иерусалима, а также в отношении их собственных народов, и что более важно, против всего человечества. Когда вы прекратите молчать?", - сказал Эрдоган.

По его словам, "у Турции нет проблем с еврейским народом, но она противостоит израильскому государству в связи с узурпацией прав палестинцев".

"Мы никогда не признаем и не примем плана Трампа, поскольку им предусмотрена аннексия оккупированных палестинских земель", - добавил Эрдоган.

Ранее президент Турции назвал план ближневосточного урегулирования, предложенный американским президентом Дональдом Трампом, абсолютно неприемлемым.

"Инициативы Трампа по Ближнему Востоку игнорируют права палестинцев и узаконивают израильскую оккупацию", - заявил он в среду.

По его словам, этот план не способствует миру и урегулированию конфликтов в регионе.

В МИД Турции в свою очередь заявили, что предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех.

В министерстве назвали этот план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

Сотни манифестантов провели ранее на этой неделе акции протеста у американских диппредставительств в городах Турции.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

1ар де

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