Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 9:45

*** Другими темами станут: Ближний Восток, в том числе взаимоотношения Израиля и палестинцев, и облегчение визового режима

Стамбул. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии визита в Россию заявил, что, в частности, будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, передает агентство Bloomberg.

При этом, как отмечают турецкие СМИ, Р.Т.Эрдоган указал, что сотрудничество Турции с Россией продолжается по возрастающей.

"Турция и Россия продолжают укреплять сотрудничество", - цитирует Анатолийское агентство новостей слова президента с пресс-конференции в Стамбуле перед отлетом в Москву.

Р.Т.Эрдоган отметил готовность обсуждать с В.Путиным обстановку на Ближнем Востоке, в том числе взаимоотношения Израиля и палестинцев.

При этом он обвинил власти Израиля в нарушении международного права в связи с их политикой в отношении палестинцев и подчеркнул, что Западный берег реки Иордан является палестинской территорией.

Также речь на переговорах в Москве пойдет об облегчении визового режима.

"Вопрос упрощения визового режима - один из главных в повестке встречи с президентом России Владимиром Путиным", - приводит агентство слова Р.Т.Эрдогана.

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