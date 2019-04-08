*** Другими темами станут: Ближний Восток, в том числе взаимоотношения Израиля и палестинцев, и облегчение визового режима
Стамбул. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии визита в Россию заявил, что, в частности, будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, передает агентство Bloomberg.
При этом, как отмечают турецкие СМИ, Р.Т.Эрдоган указал, что сотрудничество Турции с Россией продолжается по возрастающей.
"Турция и Россия продолжают укреплять сотрудничество", - цитирует Анатолийское агентство новостей слова президента с пресс-конференции в Стамбуле перед отлетом в Москву.
Р.Т.Эрдоган отметил готовность обсуждать с В.Путиным обстановку на Ближнем Востоке, в том числе взаимоотношения Израиля и палестинцев.
При этом он обвинил власти Израиля в нарушении международного права в связи с их политикой в отношении палестинцев и подчеркнул, что Западный берег реки Иордан является палестинской территорией.
Также речь на переговорах в Москве пойдет об облегчении визового режима.
"Вопрос упрощения визового режима - один из главных в повестке встречи с президентом России Владимиром Путиным", - приводит агентство слова Р.Т.Эрдогана.
1аю де