Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 15:42

Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о присутствии сирийских войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

"Силы (сирийского) режима находятся в некоторых районах зоны турецкой антитеррористической операции на севере Сирии. Я обсужу это с Путиным", - цитирует в субботу его слова Анатолийское агентство новостей.

Накануне Эрдоган заявлял, что также планирует обсудить на следующей неделе с президентом РФ Владимиром Путиным следующий этап создания зоны безопасности на севере Сирии.

"Встреча с российским президентом Путиным - это еще одна фаза создания зоны безопасности в Сирии", - привело слова Эрдогана турецкое телевидение.

Кроме того, президент Турции сообщил о намерении обсудить с Путиным, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять в Сирии.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.

В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Согласно утверждениям американских и курдских официальных лиц, эта зона, в которой останутся турецкие военные, будет создана в тех районах, которые уже заняты Анкарой. Речь идет о сравнительно небольшой территории. Ясности в вопросе о том, как турки и курды будут решать проблемы безопасности на остальных участках границы, где их силы соприкасаются, пока нет.

1ар аг

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