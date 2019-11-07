Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 17:22

Стамбул. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы, связанные с российскими системами ПВО С-400, американскими комплексами Patriot и программой производства самолетов F-35, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Мы приобрели С-400, это уже произошло, но, если США дадут нам комплексы Patriot, то мы можем покупать их до тех пор, пока будут подходящие условия, мы это уже предлагали", - заявил Эрдоган.

Также он сообщил, что планирует обсудить с Трампом двусторонние отношения и региональные вопросы, отмечает агентство "Анадолу".

Визит Эрдогана в США запланирован на 13 ноября, в Вашингтоне ему предстоит встретиться с Трампом.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

В августе администрация Трампа заявила, что Турции официально отказано в приобретении у США зенитных ракетных комплексов Patriot из-за покупки С-400.

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