Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 12:22

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Турецкая военная операция против курдских формирований будет продолжаться до тех пор, пока курды не покинут граничащие с Турцией, заявил в среду президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция "Источник мира" завершится, когда террористы из Отрядов народной самообороны (курдская группировка - ИФ) не покинут зону безопасности", - приводит слова президента издание "Дейли сабах".

Также Эрдоган призвал курдов сложить оружие.

Зоной безопасности Турция называет сирийскую территорию вдоль границы с Турцией, на которой, по мнению Анкары, не должно быть бойцов-курдов. Власти Турции считают действующие на севере Сирии курдские военизированные формирование террористическими группировками.

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