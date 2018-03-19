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Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием, сообщает в понедельник агентство "Анадолу"

По его информации, также в ходе разговора лидеры обсудили предстоящую трехстороннюю встречу по Сирии, которая пройдет в Стамбуле в апреле.

Стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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