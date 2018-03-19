Эрдоган поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:56 19.03.2018 - 17:56

Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" По его информации, также в ходе разговора лидеры обсудили предстоящую трехстороннюю встречу по Сирии, которая пройдет в Стамбуле в апреле. Стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества. мм во вв Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс