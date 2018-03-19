Эрдоган поздравил Путина с победой на президентских выборах
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Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием, сообщает в понедельник агентство "Анадолу"
По его информации, также в ходе разговора лидеры обсудили предстоящую трехстороннюю встречу по Сирии, которая пройдет в Стамбуле в апреле.
Стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.
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Интерфакс