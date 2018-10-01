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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 14:33 01.10.2018 - 14:33

Стамбул. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара в ближайшее время планирует усилить сотрудничество с Россией.

"Благодаря здравомыслию и хладнокровию Анкара и Москва смогли преодолеть все вызовы. В скором времени будут приняты меры для большего укрепления связей с Россией", - приводит Анатолийской агентство новостей слова президента, сказанные во время выступления в парламенте.

17 сентября лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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