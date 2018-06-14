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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:34 14.06.2018 - 11:34

Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения, введенный в стране в июле 2016 года, будет снят, если его переизберут на президентских выборах, которые должны пройти 24 июня.

"Должен ли я продлить этот режим после 24 июня. Первое, что мы сделаем, Бог даст, - это отменим режим чрезвычайного положения", - сказал Р.-Т.Эрдоган в интервью местному телевидению.

В то же время он отметил: "Мы снова предпримем самые жесткие меры предосторожности, если мы увидим опасность".

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Тогда во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.

1кю ар

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