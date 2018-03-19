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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 15:49 19.03.2018 - 15:49

Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкие военные операции в Сирии распространятся помимо Африна на другие территории страны, передает в понедельник сайт газеты "Ени Шафак".

"Турецкие операции продолжатся до тех пор, пока Манбидж, Эль-Камышлы, Айн-эль-Араб и Рас-эль-Айн не будут полностью освобождены от террористов", - заявил Р.Эрдоган.

Кроме того, Р.Эрдоган заявил, что Анкара попросила правительство Ирака очистить от бойцов "Рабочей партии Курдистана" иракский город Синджар, при необходимости Турция готова провести военную операцию там.

Также он заявил, что с момента начала операции в Африне было нейтрализовано 3 622 курдских бойца и террориста ИГ (террористическая организация, запрещена в России - ИФ).

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие военные не будут оставаться в Африне "на постоянной основе".

"Как мы говорили, мы не будем оставаться там на постоянной основе, мы не оккупанты", - цитирует Б.Боздага газета "Дейли Сабах". По его словам, целью операции Турции в Африне является восстановление мира, безопасности и стабильности в регионе, после чего Турция намерена оставить его "реальным хозяевам".

В воскресенье Р.Эрдоган сообщил, что сирийская оппозиция при поддержке Турции установила контроль над центром Африна

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, признанных Анкарой террористическими организациями, а также, по утверждениям турецких властей, против ИГ.

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