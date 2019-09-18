Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 11:47

Стамбул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция готова начать операцию на востоке Сирии через две недели, если она не сможет достигнуть конкретных договоренностей с США по зоне безопасности, сообщает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Анкара и Вашингтон в августе после нескольких месяцев консультаций достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

8 сентября военнослужащие Турции и США начали патрулирование в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Турция после достижения соглашения с США обвиняла Вашингтон в том, что он принимает лишь поверхностные меры по зоне безопасности. Также Турция заявляла, что не согласна с позицией США по проблеме курдского ополчения в Сирии.

Турция, желающая защитить границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которые в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30-40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.

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