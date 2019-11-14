Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 14:17

Стамбул. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Эрдоган пояснил, что отказ от С-400 невозможен, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ.

При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

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