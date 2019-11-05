Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 12:01

Стамбул. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о визите в Вашингтон он примет после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Мы проведем телефонный разговор перед тем, как туда поехать, исходя из этого я приму решение", - заявил Эрдоган журналистам в Анкаре.

Он также осудил совместное патрулирование войск США и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в Сирии.

Между тем, Эрдоган отметил, что Анкара приобретет российские военные самолеты, если примет такое решение, подчеркнув, что Анкаре не требуется чье-либо мнение касательно приобретения С-400.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявлял, что у его страны уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолётов F-35.

В частности, в конце октября "Сабах" со ссылкой на собственные источники писала, что Турция и Россия близки к достижению соглашения о поставке 36 истребителей Су-35.

Визит турецкого президента в Вашингтон намечен на 13 ноября.

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