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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 18:05 08.10.2018 - 18:05

Стамбул. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом и обозревателем газеты "Вашингтон пост" Джамалем Хашкаджи.

Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле должно предоставить данные, покинул ли Дж.Хашкаджи это здание или нет", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он пояснил, что турецкая сторона пока не получила удовлетворительной информации на этот счет от консульства. Президент подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Турции - разобраться в этом деле.

1аю ав

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