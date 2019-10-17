Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 21:00

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - В Анкаре исходят из того, что полученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приглашение посетить США в ноябре остается в силе, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы исходим из того, что приглашение Трампа посетить Вашингтон остается в силе. Надеюсь, что наши ожидания оправдаются и что визит удастся организовать", - приводят его слова турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что визит Эрдогана должен состояться в середине ноября.

Поездка оказалась под вопросом после ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой в связи с турецкой военной операцией на севере Сирии. В четверг вечером стало известно, что США согласовали условия, на которых Турция готова прекратить боевые действия в Сирии против курдов.

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