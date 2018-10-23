Эрдоган предлагает судить в Турции ответственных за убийство саудовского журналиста Хашкаджи
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Стамбул. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Людей, замешанных в убийстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, нужно судить в Турции, заявил во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Поскольку все произошло в Стамбуле, то этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит им (саудовским властям)", - сказал он, выступая в парламенте.
По словам Р.Эрдогана, турецкие следователи определили группу из 18 человек, которые, как считает Анкара, причастны к убийству журналисту. Подозреваемые уехали из Турции в Саудовскую Аравию, где были задержаны.
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Интерфакс