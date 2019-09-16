Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:13

*** Создание "коридора мира" на границе позволит вернуться примерно 3 млн. сирийских беженцев

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция не позволит создать террористический коридор на своей границе с Сирией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На протяжении всей нашей турецко-сирийской границы мы не позволим образование террористического коридора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

Вместе с тем, по мнению Эрдогана, "в этом регионе мы можем построить, так скажем, город беженцев".

Он отметил, что необходимо обеспечить возможность беженцам из Сирии вернуться в свои родные края. "В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что, если этот коридор будет образован, возможно возвращение двух миллионов беженцев", - сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, этот коридор можно продлить до Ракки или Дейр-эз-Зора. В таком случае число беженцев, которые смогут вернуться на родину, достигнет 3 млн человек.

Он отметил, что благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии.

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