*** Создание "коридора мира" на границе позволит вернуться примерно 3 млн. сирийских беженцев
Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция не позволит создать террористический коридор на своей границе с Сирией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"На протяжении всей нашей турецко-сирийской границы мы не позволим образование террористического коридора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.
Вместе с тем, по мнению Эрдогана, "в этом регионе мы можем построить, так скажем, город беженцев".
Он отметил, что необходимо обеспечить возможность беженцам из Сирии вернуться в свои родные края. "В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что, если этот коридор будет образован, возможно возвращение двух миллионов беженцев", - сказал президент Турции.
По словам Эрдогана, этот коридор можно продлить до Ракки или Дейр-эз-Зора. В таком случае число беженцев, которые смогут вернуться на родину, достигнет 3 млн человек.
Он отметил, что благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии.
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