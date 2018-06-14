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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 9:55 14.06.2018 - 09:55

Стамбул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России организовать совместное производство зенитных ракетных систем (ЗРК) С-500, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

"Я предложил России совместное производство С-500", - приводит агентство слова турецкого президента.

По его словам, Анкара предпринимает шаги по развитию собственной оборонной промышленности. "Запад отказывается продавать нам оборонные системы. На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

При этом турецкий лидер считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400.

"Подобные системы есть и у Сирии, и НАТО даже не зарекается об этом. Как только дело доходит до Турции, начинаются недовольства, что невозможно понять", - сказал Р.Т.Эрдоган.

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