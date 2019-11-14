Стамбул. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
По его данным, турецкий лидер отметил, что работу такой группы может координировать НАТО.
Эрдоган пояснил, что в группу должны войти главы Минобороны обоих стран, а также пресс-секретарь и специальный советник президента Турции Ибрагим Калым и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.
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