Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 10:40

*** При необходимости Турция готова применить военную силу

Стамбул. 31 января. ИНТЕРФАКС - Анкара не может игнорировать ситуацию, имеющую место в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Развитие событий в Сирии так же важно, как развитие событий в собственных границах Турции. Мы не можем хранить молчание в связи с ситуацией в Сирии и Идлибе", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на выступлении перед членами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

При этом, уточняет агентство Bloomberg, Эрдоган вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по Идлибу.

"Те, кто поддерживает сирийский режим, нацелены на продолжение кризиса в Сирии. Турция хочет стабильной жизни и безопасности сирийцев, и мы не будем колебаться с тем, чтобы сделать все необходимое для этого, включая использование военной силы", - цитирует агентство президента.

В минувшую среду Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии. Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

В свою очередь в среду начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных сирийцев погибли с 9 января в Идлибской зоне деэскалации в результате действий боевиков. Он отметил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

Ранее на этой неделе бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.

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