Эрдоган прибыл на место проведения четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле
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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на место проведения четырехстороннего саммита вокруг ситуации в Сирии, который проходит в Стамбуле в субботу, сообщает агентство "Анадолу".
По его данным, саммит при участии президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и самого Р.Т.Эрдогана состоится во дворце Вахдеттин.
Ожидается, что президент Турции заявит о необходимости сохранения достигнутых в Сочи договоренностей по Идлибу, а также предотвращению случаев нарушения режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что В.Путин и А.Меркель также прибыли в Стамбул.
1эф яч
Интерфакс