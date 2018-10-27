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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 12:57 27.10.2018 - 12:57

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на место проведения четырехстороннего саммита вокруг ситуации в Сирии, который проходит в Стамбуле в субботу, сообщает агентство "Анадолу".

По его данным, саммит при участии президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и самого Р.Т.Эрдогана состоится во дворце Вахдеттин.

Ожидается, что президент Турции заявит о необходимости сохранения достигнутых в Сочи договоренностей по Идлибу, а также предотвращению случаев нарушения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что В.Путин и А.Меркель также прибыли в Стамбул.

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