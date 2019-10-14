Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:44

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает правильным решение США отвести свои войска из районов на севере Сирии, где турецкие военные проводят операцию против курдских формирований.

"США не меняют свою позицию по поводу отвода войск. Мы считаем, что это - позитивный шаг", - приводят его слова турецкие СМИ.

В конце прошлой недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

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