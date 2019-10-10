Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 12:48

Стамбул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ЕС будет жестко критиковать турецкую операцию "Родник мира" в Сирии, то Анкара даст возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу.

Выступая с речью в Анкаре, Эрдоган пригрозил в случае недовольства Турции "отворить двери" для нелегалов и предостерег ЕС от использования термина вторжение в отношении операции "Родник мира".

"Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Родник мира", то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу", - цитирует слова Эрдогана издание "Сабах".

"Турция будет игнорировать критику операции "Родник мира", которую мы начали против террористических элементов в то время, как 10 иностранных сил свободно действуют в Сирии", - также сказал президент.

Кроме этого, он раскритиковал Египет и Саудовскую Аравию за их неприятие турецкой операции.

"Первым делом, я призываю Саудовскую Аравию взглянуть в зеркало и ответить на вопрос, что вы делаете в Йемене", - подчеркнул он.

Эрдоган также упомянул, что с момента начала операции "Родник мира" турецкие военные уничтожили 109 террористов. Всего же, по словам Эрдогана, за последние четыре года Турция "нейтрализовала" в общей сложности 16 тыс. террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

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