Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 10:10

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Странам Европейского союза необходимо способствовать обеспечению стабильности в Идлибе и решению проблемы массовой миграции населения оттуда, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит газета "Дейли Сабах".

"Европейским странам следует взять на себя ответственность по обеспечению стабильности в Идлибе и предотвращению еще одной волны массовой миграции", - заявил президент Турции, выступая на съезде "Партии справедливости и развития".

Эрдоган неоднократно критиковал международное сообщество за то, что оно не спешит оказать помощь Турции в предоставлении убежища сирийским беженцам.

По данным турецких СМИ, всего за два дня на прошлой неделе из северо-западной сирийской провинции Идлиб в Турцию бежали по меньшей мере 25 тыс. граждан Сирии.

В настоящее время сирийские правительственные войска проводят в Идлибе наступление на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

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