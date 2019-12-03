Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 8:44

Стамбул. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник призвал НАТО усилить борьбу с терроризмом, сообщило агентство "Анадолу".

"Реформа в НАТО в соответствии с существующими угрозами неизбежна", - заявил Эрдоган в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

Эрдоган отметил, что государства-члены НАТО должны работать над укреплением альянса в связи с террористическими угрозами, а не искать альтернативы.

По данным агентства, президент также подчеркнул, что Турция является единственной страной, которая борется против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Турции, которая проводила антитеррористическую военную операцию на севере Сирии, не следует ожидать солидарности от НАТО.

Эрдоган ранее сообщал, что с начала операции "Источник мира" нейтрализовано по меньшей мере 1230 террористов. Обычно турецкие военные и официальные лица под "нейтрализованными" террористами имеют в виду как убитых, так и захваченных в плен.

О начале военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в России) Эрдоган сообщил 9 октября. Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Согласно документу, две страны договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ (запрещена в России) и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов. 23 октября операция была приостановлена, но эпизодические стычки между сирийскими и турецкими войсками все еще происходят.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность Сирии.

1ви ар

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