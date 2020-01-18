*** Европа может полностью положиться на Турцию

Стамбул. 18 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии международной конференции по Ливии в Берлине призвал ЕС проявить себя дееспособным игроком на мировой арене.

"История учит нас о том, что наградой тем, кто поворачивается спиной к дипломатии и насмехается над международным сообществом, становятся более серьезные проблемы. Последние события в Ливии лишь указывают на то, что некоторые европейские лидеры не усвоили этих уроков", - написал Эрдоган в статье для издания Politico.

"Нашим европейским друзьям и союзникам следует понять, что они не могут изменить мир, лишь жалуясь и выражая обеспокоенность. Международное право, демократию и права человека нельзя защищать без того, чтобы не брать на себя определенную ответственность. ЕС должен продемонстрировать миру, что он является дееспособным игроком на международной арене", - отметил он. "Мирная конференция (по Ливии) в Берлине - это значительный шаг в достижении этой цели. Европейским лидерам следует поменьше говорить и сосредоточиться на конкретных шагах", - полагает турецкий президент.

"Принимая во внимание, что Европа наименее заинтересована в военной поддержке Ливии, очевидный выбор - это работать с Турцией, которая уже пообещала Ливии военную поддержку. Европа может рассчитывать на Турцию - давнего друга и лояльного союзника", - отметил он.

"Турция полностью поддерживает признанное ООН законное правительство Ливии. В рамках недавно заключенных соглашений о безопасности и международном сотрудничестве, мы обязались защитить ливийское правительство от заговорщиков. Мы будем тренировать сотрудников ливийских служб безопасности и помогать им бороться с терроризмом и угрозами международной безопасности", - заявил Эрдоган.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1ар пч

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