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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 11:58 31.05.2018 - 11:58

Стамбул. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг проведет встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. "Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев сегодня будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, размещенном в Твиттере российского посольства в Анкаре. 1ар 1дв де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс