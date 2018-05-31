Эрдоган примет спецпредставителя президента РФ по Сирии
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Стамбул. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг проведет встречу со специальным представителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.
"Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев сегодня будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении, размещенном в Твиттере российского посольства в Анкаре.
1ар 1дв де
Интерфакс