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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 15:49 09.07.2018 - 15:49

Стамбул. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник принес присягу и вновь вступил в должность президента Турции, сообщает агентство "Анадолу".

Церемония состоялась в здании парламента в Анкаре.

После принесения присяги Р.Эрдоган направится в мавзолей основателя Турецкого Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Торжественная церемония вступления Р.Эрдогана в должность пройдет позднее в президентском дворце в Анкаре. Турецкие СМИ сообщают, что на инаугурации в президентском дворце будут присутствовать главы 22 государств, также на инаугурации присутствуют вице-президенты, спикеры парламентов и министры из разных стран. Российскую делегацию возглавит премьер РФ Дмитрий Медведев.

После церемонии инаугурации, как ожидается, пройдет торжественный ужин с участием иностранных политиков.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Ожидается, что в понедельник после утверждения нового состава кабинета министров, будет отменен режим чрезвычайного положения в Турции, введенный летом 2016 года после попытки государственного переворота.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране.

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