Стамбул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг принимает в Анкаре премьер-министра Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файеза Сарраджа, передает агентство "Анадолу".
Переговоры проходят в президентском дворце, для прессы они закрыты.
Ожидается, что после них лидеры выступят на совместной пресс-конференции.
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