Стамбул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг принимает в Анкаре премьер-министра Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файеза Сарраджа, передает агентство "Анадолу".

Переговоры проходят в президентском дворце, для прессы они закрыты.

Ожидается, что после них лидеры выступят на совместной пресс-конференции.

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Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции

Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции

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