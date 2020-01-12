Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 14:57

Стамбул. 12 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье принял в Стамбуле главу правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, сообщает агентство "Анадолу".

Переговоры состоялись за закрытыми дверями во дворце Долмабахче. Других подробностей встречи агентство не приводит.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Ливии обвинили друг друга в нарушении перемирия. Объявление о перемирии последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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