Стамбул. 12 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье принял в Стамбуле главу правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, сообщает агентство "Анадолу".
Переговоры состоялись за закрытыми дверями во дворце Долмабахче. Других подробностей встречи агентство не приводит.
Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Ливии обвинили друг друга в нарушении перемирия. Объявление о перемирии последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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