Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции после обработки более 80% бюллетеней
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Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - На президентских выборах в Турции после обработки 81,37% бюллетеней уверенно лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набирающий 54,18% голосов, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Его ближайший преследователь - кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии" Мухаррем Индже получает 29,93%. Ни один из остальных четырёх кандидатов не преодолел отметку в 10%.
Таким образом Р.Т.Эрдоган близок к переизбранию уже в первом туре.
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Интерфакс