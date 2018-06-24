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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 20:20 24.06.2018 - 20:20

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - На президентских выборах в Турции после обработки 81,37% бюллетеней уверенно лидирует действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набирающий 54,18% голосов, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Его ближайший преследователь - кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии" Мухаррем Индже получает 29,93%. Ни один из остальных четырёх кандидатов не преодолел отметку в 10%.

Таким образом Р.Т.Эрдоган близок к переизбранию уже в первом туре.

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