Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 16:35

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Район на северо-востоке Сирии между населенными пунктами Тель-Абьяд и Рас эль-Айн очищен от боевиков Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны сообщил журналистам в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган.

В то же время он отметил, что турецкие силы не покинут север Сирии. "Наши силы останутся там, мы пронаблюдаем, уходят ли террористы из региона или нет", - сказал турецкий президент.

По соглашению между Турцией и США, о котором было объявлено накануне, курдским подразделениям на северо-востоке Сирии дано 120 часов на то, чтобы покинуть территорию, приграничную с Сирией.

Ранее в пятницу Эрдоган также заявил, что подконтрольные правительственным войскам Сирии города Манбидж и Кобани должны быть очищены от террористов.

"Террористы должны быть изгнаны из Манбиджа и Кобани", - сказал он.

Президент отметил, что членов "курдских отрядов самообороны не должно быть на подконтрольных сирийскому режиму территориях".

Действующих на севере Сирии курдских ополченцев Анкара называет террористами. Именно против них ранее в октябре армия Турции проводила операцию "Источник мира". Накануне Турция согласилась приостановить боевые действия в обмен на отвод курдских сил от границы.

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции. Также сообщалось, что Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский город Кобани.

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