Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 11:57

Стамбул. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал палату представителей Конгресса США за резолюцию, осуждающую геноцид армян в Османской империи, сообщает в среду газета "Дейли сабах".

"Шаг, предпринятый палатой представителей США, не имеет законной силы...решение по этому вопросу должны принимать историки, а не политики", - заявил Эрдоган, выступая на съезде своей Партии справедливости и развития.

Ранее сообщалось, что члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Резолюция не носит юридически обязывающего характера.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!