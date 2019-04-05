Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 17:07

Стамбул. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США и Европу во вмешательстве во внутренние дела страны в ответ на призывы к его партии признать итоги выборов.

Ранее Партия справедливости и развития затребовала пересчета части голосов на муниципальных выборах, в ответ на что Вашингтон призвал Турцию признать итоги выборов, а ЕС выступил с заявлением, в котором говорилось о необходимости позволить избранным чиновникам "свободно исполнять их мандат".

Р.Эрдоган, отвечая на эти заявления, посоветовал США и Европе "знать свое место", отметив, что "Америка и Европа вмешиваются во внутренние дела Турции".

"Турция преподает урок демократии всему миру", - добавил он.

Муниципальные выборы в Турции состоялись в воскресенье, но из-за требований Партии справедливости и развития пересчитать голоса, окончательные результаты могут быть объявлены лишь на следующей неделе.

1ар де

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