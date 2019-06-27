Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 8:53

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность визита американского лидера Дональда Трампа в Турцию в июле находится сейчас в стадии обсуждения.

"Визит Трампа в Турцию в июле обсуждается", - сказал Эрдоган в четверг в интервью японской газете "Никкей".

Турецкий президент выразил надежду, что его встреча на саммите G-20 в Осаке поможет укрепить сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном.

"Я думаю, что моя встреча с президентом США Трампом на саммите G-20 сыграет важную роль для устранения тупиковой ситуации в наших двусторонних отношениях и для усиления нашего сотрудничества", - добавил Эрдоган.

Напряженность в отношениях США и Турции связана с ситуацией, вокруг приобретаемых Анкарой российских ПВО С-400.

США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35 .

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от этих систем.

Эрдоган указал на то, что "ничего не слышал о санкциях" против Турции от самого Трампа.

"Мы уже заплатили им $1,25 млрд за F-35. Если они действительно совершат это неверное движение, мы обратимся в международный арбитраж, поскольку мы хотим, чтобы они вернули нам деньги, которые мы уже потратили", - добавил Эрдоган.

Президент Турции также заявлял, что поставки С-400 начнутся в первой половине июля.

Саммит G-20 пройдет 28-29 июня.

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