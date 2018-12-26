Эрдоган сообщил о предотвращении кибератаки на турецкое военное командование

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецким специалистам удалось предотвратить кибератаку, нацеленную на штаб командования вооруженных сил страны, сообщил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая в Научно-техническом исследовательском совете в Анкаре, он указал, что ключевую роль в предотвращении такой атаки в киберпространстве сыграло специально разработанное в Турции программное обеспечение.
"Программное обеспечение под названием Octopus, которые мы разработали в Турции, предотвратило кибератаку на штаб командования вооруженных сил", - приводит газета Daily Hurriyet слова турецкого лидера.
Он отметил, что кибератаки представляют сегодня одну из "самых больших угроз, которые ослабляют национальную безопасность и право человека на тайну личной жизни".
По словам Р.Т.Эрдогана, Турция активно развивает науку и проводит "научные работы" во всех областях, в том числе в космической области.
Президент напомнил, что несколько недель назад в Турции создали национальное Космическое агентство. Он назвал этот шаг историческим.
"Космическое агентство позволит вывести Турцию на передовые позиции в сфере космических исследований и технологий", - сказал турецкий президент.
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