Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 13:48

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении боевых действий с участием турецких военных на севере Сирии.

"Такие сообщения - это дезинформация", - приводят его слова турецкие СМИ.

Ранее в пятницу многие крупные СМИ, а также представители сирийской оппозиции и курдских военизированных формирований сообщали, что ВС Турции продолжают обстрелы в городе Рас-эль-Айн. В частности, говорилось о продолжающихся артобстрелах.

В четверг США заключили с Турцией соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Предполагается, что курды, со своей стороны, отведут силы с участков сирийско-турецкой границы.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!