Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 11:41

Стамбул. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что США и их союзникам не следует возлагать всю тяжесть вины за удар по объектам саудовского нефтепрома на Иран.

"Я думаю, что неправильно винить Иран. Если мы возложим вину лишь на Иран, то мы пойдем по неправильному пути, поскольку имеющиеся свидетельства необязательно указывают на это (что атаки осуществил Иран)", - сообщил, комментируя складывающуюся ситуацию, Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News, отрывки из которого приводит в четверг турецкая пресса.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США и саудовские власти усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти.

Тегеран отвергает эти обвинения.

1ар бп

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