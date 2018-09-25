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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 18:17 25.09.2018 - 18:17

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не отвечает чаяниям человечества и игнорирует бесправие в мире.

"ООН со временем перестала отвечать чаяниям человечества, отдалилась от целей обеспечения мира и благоденствия в мире. И это факт", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, "Совбез превратился в структуру, служащую интересам пяти стран, обладающих правом вето".

"СБ ООН игнорирует бесправие в мире", - сказал он.

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