Эрдоган считает, что ООН не оправдывает надежды людей и служит интересам пяти стран
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН не отвечает чаяниям человечества и игнорирует бесправие в мире.
"ООН со временем перестала отвечать чаяниям человечества, отдалилась от целей обеспечения мира и благоденствия в мире. И это факт", - сказал Р.Т.Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.
По его словам, "Совбез превратился в структуру, служащую интересам пяти стран, обладающих правом вето".
"СБ ООН игнорирует бесправие в мире", - сказал он.
1кю ар ан
Интерфакс